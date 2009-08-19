Россия пытается установить в Украине марионеточный режим?

Россия проводит в Украине «кастинг марионеток» накануне выборов Президента.

Об этом заявил эксперт Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины Александр ПАЛИЙ на пресс-конференции в УНИАН.

Комментируя обострение украинско-российских отношений, политолог отметил, что его инициатором была не Украина. «Именно российское руководство взяло на себя ответственность за тональность обращения к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и за те отношения, которые сложились между государствами», - убежден А.ПАЛИЙ.

По его мнению, объективных оснований для обнародования Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ 11 августа обращения на имя своего украинского коллеги В.ЮЩЕНКО не существует. “Там есть лишь эмоции, неудовлетворение Украиной, возможно, неудовлетворение тем, что Украина вообще существует”, – отметил эксперт.

По его убеждению, главной причиной такой позиции российской стороны на современном этапе является попытка повлиять на результаты украинских президентских выборов.

“Россия сегодня пытается установить в Украине марионеточный режим, который полностью и окончательно сдаст страну. Сегодня происходит кастинг марионеток, которые пытаются довести свою лояльность, поцеловать сапог”, – отметил А.ПАЛИЙ, добавив, что в такой ситуации значительная часть политической элиты не в состоянии ровно держать перед Россией политический хребет.

Особенно жестко в связи с этим политолог подверг критике позицию Партии регионов, которая “фактически предлагает сдачу государственного суверенитета”.

“Уверен, что большинство населения Украины с этим никогда не смирится, и поставит очень правильную оценку тем украинским политикам, которые предлагают эти вещи”, - сказал эксперт.

Характеризуя общую направленность внешнеполитических приоритетов России, политолог подчеркнул, что “российское руководство проводить такую политику, которая приводит к конфликтам со всеми государствами по всему периметру границы.

“Российское руководство считает, что оно может вытянуть эту конфликтную ситуацию, очень долго ее развивать и иметь от этого какую-то пользу”, - сказал он.

В то же время А.ПАЛИЙ подчеркнул, что Украина, руководство государства заинтересованы в развитии нормального сотрудничества, чтобы “не тратить энергию на противостояние”.

“Весь мир развивается, а мы пытаемся выяснять, кто главный в наших отношениях. Но пока еще Россия в таких (добрососедских – УНИАН) отношениях не заинтересована”, - сказал политолог.