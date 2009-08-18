Литвин предлагает Ющенко компромисс

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не сомневается, что ВР преодолеет вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на изменения в законе о выборах главы государства.

Об этом он заявил сегодня в эфире 5 канала.

«Я могу утверждать априори, что более 300 голосов есть у двух фракций (БЮТ и Партия регионов – УНИАН)», - сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что наработка изменений к закону о выборах Президента является результатом работы именно этих двух фракций, поэтому они и должны преодолевать президентское вето.

Председатель ВР также отметил, что он ознакомился с предложениями Президента, которые, считает спикер, имеют право на существование.

По мнению В.ЛИТВИНА, целесообразно было бы провести консультации между Президентом Украины и фракциями парламента, чтобы четко выяснить, какие предложения главы государства могут быть приняты во внимание, а какие – нет. После этого, прибавил он, можно было бы принять изменения к закону о выборах Президента в новой редакции с частичным учетом предложений Президента. «Но при одном условии: Президент этот закон сразу подписывает, для того, чтобы Центральная избирательная комиссия могла спланировать свою работу и начать подготовительные мероприятия к организации и проведению выборов. И, с другой стороны, чтобы не продолжались эти политические бесплодные споры», – сказал В.ЛИТВИН.

Комментируя намерение Президента обратиться в Конституционный Суд в случае преодоления парламентом вето, председатель ВР отметил, что такое обращение «можно уже начать готовить». «Понятно, что преодоление вето не остановит избирательное шествие. Но в зависимости от решения Конституционного Суда могут возникнуть коллизии, и немалые», – сказал председатель ВР. Он также отметил, что судьи КС – живые люди, и они будут принимать решение не только с правовой точки зрения, но и с точки зрения ответственности перед обществом.

Вместе с тем В.ЛИТВИН сомневается, что Конституционный Суд признает полностью неконституционным данный закон. По мнению спикера, неконституционными могут быть признаны только ряд положений.

Как сообщал УНИАН, 24 июля 2009 года парламент принял закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выборов Президента Украины”.

Президент, а также ряд экспертов критиковали ряд положений этого закона.

Сегодня, 18 августа, Президент применил право вето к упомянутому закону.

21 августа планируется проведение внеочередной сессии парламента, на которой будут рассматриваться предложения главы государства к закону о внесении изменений к закону о президентских выборах.