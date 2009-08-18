Литвин за Партию регионов спокоен

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что фракция Партии регионов не будет блокировать работу внеочередной сессии ВР и не будет требовать рассмотреть законопроект о повышении социальных стандартов 21 августа.

Об этом он заявил сегодня в эфире 5 канала.

По словам В.ЛИТВИНА, требование фракции Партии регионов принять законопроект о повышении социальных стандартов появится снова во время сессии парламента, которая начнется 1 сентября. «Я не думаю, что в пятницу (21 августа – УНИАН) будет блокирование, поскольку “регионалы” будут требовать рассмотрения этого вопроса в начале следующей сессии», – сказал председатель ВР.

Он объяснил это тем, что во время внеочередной сессии ВР могут рассматриваться только те вопросы, которые внесены в повестку дня инициаторами проведения такой сессии. Поэтому, прибавил В.ЛИТВИН, нет оснований для рассмотрения законопроекта о повышении социальных стандартов.

Как сообщал УНИАН, 14 августа В.ЛИТВИН подписал распоряжение о проведении 21 августа внеочередной сессии парламента.

Председатель ВР отметил, что в повестку дня включены два вопроса: первый касается предложений Президента Украины относительно закона об изменениях в государственном бюджете в связи с финансированием подготовки к Евро-2012, второй – предложений Президента относительно закона о внесении изменений в закон о президентских выборах.

Инициатором внеочередной сессии является фракция БЮТ.