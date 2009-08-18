Азаров: экономика Украины достигла дна

Экономика Украины на сегодняшний день достигла дна и сейчас находится на этом пределе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил экс-вице-премьер-министр Украины, министр финансов теневого правительства Николай АЗАРОВ сегодня на пресс-конференции.

«Можно было соломку подстелить, чтобы падение было менее ущербным. Но соломки не подстелили. И поэтому упали тяжело, и с неприятными последствиями», - отметил Н.АЗАРОВ, комментируя действия Кабинета Министров по осуществлению антикризисных мероприятий.

По его словам, падение экономики в этом году можно сравнить с 1994-1995 годами, когда Украина в результате полного экономического коллапса имела годовой спад около 20%. «Сейчас главное, чтобы мы не упали еще ниже, - сказал Н.АЗАРОВ. - Выход из кризиса будет очень тяжелым».

Кроме того, Н.АЗАРОВ сообщил, что за период кризиса в Украине внутренний розничный товарооборот упал на 27%. «Это говорит о том, что покупательная способность людей упала примерно на 20%. Меньше стали покупать товаров, а значит, реальные доходы населения и дальше уменьшаются», - резюмировал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в июле 2009 года составил 26,7%, по сравнению с июлем 2008 года, в январе-июле 2009 года – 30,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. По сравнению с июнем 2009 года, в июле т.г. зафиксирован рост промпроизводства на 4,9%.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО после анализа статистики по промпроизводству высказала уверенность, что экономика страны демонстрирует постепенное оздоровление, и правительству удастся преодолеть кризис самостоятельно, без помощи других ветвей власти. Она также высказала надежду, что до конца года удастся возобновить прежние объемы производства в металлургии, поскольку, по словам премьера, «по всем направлениям металлургической промышленности идет уверенный и достаточно динамичный рост» - в июле, по сравнению с июнем рост производства чугуна составил 17,3%, стали – 20,4%, проката черных металлов – 23,2%.