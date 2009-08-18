Ющенко выразил соболезнования Медведеву

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Дмитрию МЕДВЕДЕВУ и семьям погибших вследствие техногенной аварии, произошедшей на Саяно-Шушенский ГЭС.

«В это трудное время разделяю боль потери родных и близких, вместе со всем российским народом скорблю по человеческим жертвам. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в соболезновании главы Украинского государства, размещенном на его официальном веб-сайте.

Справка УНИАН. 17 августа в России, на Саяно-Шушенской ГЭС, произошла техногенная катастрофа. Вследствие сильного толчка был разрушен один гидроагрегат, очень повреждены еще два и здание машинного зала. После аварии ГЭС была полностью остановлена.

Вследствие аварии погибли 12 человек, еще 64 считают пропавшими без вести.