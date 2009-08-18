На этой неделе Ющенко должен распустить парламент

С целью недопущения фальсификации предстоящих выборов Президента Украины на этой неделе действующий глава государства Виктор ЮЩЕНКО должен распустить Верховную Раду.

Об этом заявил эксперт Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины Александр ПАЛИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он, в частности, прокомментировал возможные последствия преодоления фракциями Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов вето В.ЮЩЕНКО на закон о выборах Президента Украины.

«Фактически, некоторые политические силы объявляют о своем намерении фальсифицировать президентские выборы и демонтировать демократию в государстве», - сказал политолог.

Эксперт выразил уверенность, что при условии преодоления Верховной Радой вето на закон о выборах Президента, В.ЮЩЕНКО обратится с представлением об определении его законности в Конституционный Суд.

“Также будет достаточно жесткая критика данного закона со стороны международных институтов”, - заявил А.ПАЛИЙ, подчеркнув, что легитимность президентских выборов будет подставлена под сомнение действиями самих депутатов.

По его мнению, оптимальным выходом из внутриполитического кризиса и недопущения фальсификации выборов главы государства является роспуск парламента.

“Думаю, что оптимальным является то, чтобы за эту неделю Президент распустил парламент”, - сказал А.ПАЛИЙ.

Для этого, считает эксперт, у Президента еще сохраняются возможности, по крайней мере, до конца августа.

“Президент, в соответствии с Конституцией, имеет право распустить парламент за полгода до истечения своих полномочий. Я уверен, что через полгода, начиная с сегодняшнего дня, В.ЮЩЕНКО все еще будет Президентом. Поскольку, будет, безусловно, два тура выборов”, - объяснил эксперт.

По убеждению политолога, если бы Президент сейчас распустил парламент, то общество встретило бы это решение “большими аплодисментами”.