«Целый арсенал», найденный в банке «Киев», оказался одним старым ружьем?

"Арсенал оружия", который обнаружили в банке «Киев», об этом вчера на брифинге заявила премьер-министр Юлия Тимошенко, был найден в кабинете экс-председателя правления и бывшего мажоритарного акционера банка "Киев" Николая Марченко. Однако, по его словам, состоял этот арсенал из одного старого ружья. "Они вскрыли сейф в моем кабинете, где действительно было одно ружье, которое 15 лет там находится и на которое 15 лет милиция дает разрешение на хранение", – сообщил "ДЕЛУ" Николай Марченко.

Напомним, что вчера Тимошенко сделала сенсационное заявление, что в банке "Киев", 99,93% акций которого принадлежат государству, был обнаружен "целый арсенал тяжелого оружия"

Кроме того, по ее словам, был зафиксирован массовый вывоз финансовой документации. Лиц, которые осуществляли вывоз документов, удалось задержать и Министерство внутренних дел уже возбудило против них уголовное дело.