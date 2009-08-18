В БЮТ махнули рукой на коалицию?

Блок Тимошенко собирается преодолевать два вето Ющенко вместе с ПР и без недавних союзников, пишет газета "Сегодня".

Во вторник закон о выборах вместе с вето Ющенко Банковая должна отправить на Грушевского, Правда, главные лоббисты закона — БЮТ и Партия Регионов — не ожидают каких-либо проблем с преодолением президентского табу. Сложность может быть чисто технической — собрать на внеочередную сессию 21 августа максимальное количество депутатов, чтобы иметь гарантированные 300 голосов, необходимые для такого голосования, с учетом того, что сейчас депутаты в отпусках. «Дата сессии 21 августа не была согласована с нами, — говорит замглавы фракции ПР Михаил Чечетов. — Вполне можно было бы проголосовать и 1 сентября, но, видимо, БЮТ решил перестраховаться. Тем не менее наша фракция даст нужное количество голосов».

Чечетов опроверг информацию, что среди регионалов есть разные точки зрения на необходимость преодоления вето по закону о выборах: «Все наши юристы убеждены, что новые положения этого закона нужны стране». Напомним, новый закон фактически лишает проигравших кандидатов возможности оспорить результаты выборов в суде, сокращает предвыборную кампанию со 120 до 90 дней и увеличивает «кандидатский» залог с 500 тысяч до 2,5 млн гривен (его возвращают лишь кандидатам, вышедшим во второй тур).

Кстати, за преодоление двух вето, скорее всего, не будут голосовать союзники БЮТ по коалиции из НУНС и Блока Литвина — там считают, что это один из этапов сговора ПР и БЮТ. Впрочем, источник в БЮТ говорит, что это не слишком их беспокоит: «Эта коалиция уже мало кому нужна: Раду никто не распустит, а после выборов президента будет другая конфигурация власти». По мнению сторонников президента, этой конфигурацией будет ПРиБЮТ. «Ни для кого уже не секрет, что Янукович и Тимошенко идут на выборы одной командой», — говорит нардеп-нашеукраинец