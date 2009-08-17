Ющенко утвердил новый порядок присвоения высших воинских званий

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил новый порядок присвоения высших воинских и специальных званий, а также классных чинов военнослужащим, лицам начальственного состава и работникам правоохранительных и других государственных органов.

Об этом говорится в указе Президента от 17 августа 2009 года № 616, текст которого размещен на сайте главы государства.

Как отмечается в новом порядке, высшие воинские звания и высшие специальные звания лицам офицерского и начальственного состава присваиваются в соответствии с утвержденными перечнями должностей, которые подлежат замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских и специальных званий по этим должностям, с учетом профессионально-деловых качеств, военной и специальной подготовки, опыта службы, надлежащего исполнения ими возложенных обязанностей.

Высшие классные чины работникам прокуратуры присваиваются в соответствии с Положением о классных чинах работников органов прокуратуры Украины.

Очередные высшие воинские звания, высшие специальные звания и классные чины присваиваются в последовательном порядке.

Лицо, назначенное на должность, по которой предусмотрено предельное высшее воинское звание, предельные высшее специальное звание или классный чин, может быть представлено к присвоению соответствующего высшего воинского звания, высшего специального звания или классного чина, как правило, не раньше чем через год пребывания в соответствующей должности, а также по окончании предусмотренного законодательством срока пребывания в соответствующем звании или классном чине, которое оно имеет.

Очередное высшее воинское звание, высшие специальное звание или классный чин, как правило, могут быть присвоены после двухлетнего срока пребывания в соответствующем высшем воинском звании, высших специальном звании или классном чине.

Предложения о присвоении высших воинских званий, высших специальных званий и классных чинов предварительно рассматриваются на коллегии соответствующего органа.

Президент Украины издает указы о присвоении высших воинских званий, высших специальных званий и классных чинов, как правило, накануне Дня Независимости Украины, соответствующих профессиональных праздников.