Тимошенко: когда я была маленькой девочкой...

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО приняла участие в открытии 200-го театрального сезона в Одесском национальном академическом театре оперы и балета, который сегодня начался оперным представлением «Риголетто» Джузеппе Верди.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связях со СМИ Секретариата КМУ, приветствуя работников театра и зрителей со сцены Одесской оперы, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что «это событие является знаковым не только для Украины, но и для всей культурной Европы».

«Когда заходишь сюда, поневоле слышишь голоса, которые раздавались на этой сцене: и Федора Шаляпина, и Соломеи Крушельницкой, и Энрико Карузо, и я думаю, что эту славную линию продолжают те художники, которые сегодня работают в театре. Именно здесь демонстрировали свое искусство самые лучшие балерины мира: Айседора Дункан, Анна Павлова», - подчеркнула премьер-министр.

По ее словам, сегодня Одесский оперный имеет прекрасную детскую балетную школу, и это дает надежду на воспитание нового поколения украинских артистов, которые продолжат славную историю театра.

Премьер подчеркнула, что благодаря общим усилиям правительства и работников Одесской оперы театр был спасен и он приобрел нового руководителя – Анатолия ДУДУ: "Я убеждена, что под его руководством театр и в дальнейшем будет творить свою славную историю».

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что для нее это событие является чрезвычайно знаковым: «Когда я была маленькой девочкой, то первой оперой, которую я посмотрела в Днепропетровском оперном театре, была именно «Риголетто» Джузеппе Верди».

Руководитель правительства пожелала работникам театра и зрителям успехов и аншлагов: «Я завидую всем одесситам, потому что такая жемчужина есть только у вас, и я, как премьер-министр, буду всячески поддерживать процветание театра и его стабильность – это будет наше общее дело».

Как отметила правительственная пресс-служба, зрители Одесского театра оперы и балета устроили настоящую овацию Ю.ТИМОШЕНКО, приветствуя ее аплодисментами и выкрикивая: «Браво!»