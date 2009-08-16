Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прибыла в Одессу, где примет участие в мероприятиях по случаю открытия 200-го театрального сезона в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата КМУ, во время пребывания в Одессе глава правительства посмотрит представление «Риголетто», обсудит проблемы развития театра с руководством Министерства культуры и туризма, области и города, а также пообщается с ведущими артистами театра.