Тимошенко прибыла в Одессу
19:06, 16 августа 2009Политика
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Премьер будет открывать сезон
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прибыла в Одессу, где примет участие в мероприятиях по случаю открытия 200-го театрального сезона в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.
Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата КМУ, во время пребывания в Одессе глава правительства посмотрит представление «Риголетто», обсудит проблемы развития театра с руководством Министерства культуры и туризма, области и города, а также пообщается с ведущими артистами театра.
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