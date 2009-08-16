Черновецкий: я не сумасшедший

Мэр Киева Леонид Черновецкий дал интервью влиятельному журналу International Herald Tribune, которое является международным изданием New York Times, где отверг критику в свой адрес относительно странного поведения.

Господин Черновецкий сказал, что он популярный мэр, и что его просто не понимают.

Журнал привел несколько примеров эксцентричного поведения господина Черновецкого, среди которых занятие спортом перед телекамерами, пресс-конференция в плавках, предложение продать свои поцелуи через лотерею, а также выпуск пластинки, где он сам исполняет свои любимые песни.

В интервью изданию мэр Киева сказал, что все хотят, чтобы он ушел с должности, кроме тех, кто его избирал:

"Мои избиратели - это обычные люди, и я говорю с ними на простом языке, языке обычных людей - хотя конечно, я не простой человек", - сказал господин Черновецкий.

Издание отмечает, что политика в Украине уже давно превратилась в некое шоу, ведь из-за споров между президентом и его оппонентами в стране до сих пор нет министров финансов и иностранных дел.

International Herald Tribune говорит, что господина Черновецкого многие называют проблемой, но политические лидеры не могут прекратить свои споры, чтобы договориться, что с ним дальше делать. Издание выражает мнение, что президент Ющенко, премьер Тимошенко и лидер оппозиции Янукович опасаются, что если из-за импичмента Черновецкий таки будет вынужден уйти, на его должности может оказаться человек, который не будет устраивать каждого из лагерей соперников, то есть, президент не хочет, чтобы это был человек Тимошенко или Януковича; Янукович - чтобы это был человек Тимошенко или Ющенко и так далее.

Журнал напоминает, что перевыборы мэра в Киеве уже происходили в 2008 по инициативе Тимошенко, но поскольку его оппоненты не смогли объединиться, он снова победил.

В интервью International Herald Tribune Леонид Черновецкий сказал, что его всегда называли сумасшедшим, впрочем он отметил, что те, кто его так называет сами сумасшедшие, потому что не понимают, что будущее принадлежит нестандартным открытым людям. В свое время врачи даже ставили диагноз, что он возможно является психически больным.

Корреспондент, который брал интервью в офисе мэра говорит, что господин Черновецкий казался несколько "отключенным". На протяжении почти всего интервью, которое длилось 45 минут, он практически ни разу не посмотрел на корреспондента, который ставил вопросы, и преимущественно смотрел в пол. Впрочем, он отверг обвинения, что злоупотребляет алкоголем или употребляет наркотики.

Леонид Черновецкий сказал, что не оставит политику: "Я не сумасшедший. Давление на меня - вот это настоящее безумие."

В конце интервью мэр даже дал совет корреспонденту International Herald Tribune. Он сказал, что для того, чтобы волосы не выпадали, нужно ежедневно после душа агрессивно вытирать их полотенцем.

Би-Би-Си