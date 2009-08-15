Ющенко заменил посла Украины в Алжире
15:46, 15 августа 2009Политика
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Указы - на сайте Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Сергея БОРОВИКА от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Алжирской Народной Демократической Республике и от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Мали по совместительству.
Об этом говорится в указе, текст которого размещен на официальном сайте Президента.
Другим указом ЮЩЕНКО назначил Валерия КИРДОДУ Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Алжирской Народной Демократической Республике.
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