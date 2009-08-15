Ющенко заменил посла Украины в Алжире

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Сергея БОРОВИКА от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Алжирской Народной Демократической Республике и от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Мали по совместительству.

Об этом говорится в указе, текст которого размещен на официальном сайте Президента.

Другим указом ЮЩЕНКО назначил Валерия КИРДОДУ Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Алжирской Народной Демократической Республике.