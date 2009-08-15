Старые шахтеры обещают встретить Тимошенко в Донецке

В городе Макеевке Донецкой области горняки-пенсионеры готовы встретить премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО, наметившую свою поездку в донецкий регион в День шахтера, пикетами.

Как пишет 14 августа местная газета «Макеевский рабочий», уже несколько лет пенсионеры закрытых макеевских шахт не получают положенный им по закону бытовой уголь. Посвятив работе на угольных предприятиях большую часть своей жизни, теперь они остались без топлива и вынуждены покупать его по баснословным ценам, откладывая сбережения из пенсий. Ответственность за обеспечение углем шахтеров-пенсионеров закрытых шахт несет ГП «Укруглеторфреструктуризация». Но уже несколько лет предприятие «забывает» о своих обязанностях, терпение макеевских угольщиков-пенсионеров лопнуло и в среду (12 августа) они собрались у стен городского совета, чтобы заручиться поддержкой местных властей и высказать свои намерения на предстоящий пикет, говорится в статье.

У горсовета собрались ветераны четырех уже не работающих угольных предприятий Макеевки: шахты 10-бис, шахты 21-бис, шахт «Центральная» и «Советская».

«В целом по городу «Укруглеторфреструктуризация» задолжала топливо почти 4,5 тысячам шахтеров-пенсионеров, - говорит инициатор ветеранского собрания, сам в прошлом шахтер Вячеслав МАСЛОВ. – Проблема существует с 2006 года. Дело в том, что нет вертикали, по которой мы могли бы решать возникающие вопросы, так как госпредприятие – в Киеве, а мы - в Макеевке». По его словам, поэтому ветераны обратились за помощью к городскому голове Александру МАЛЬЦЕВУ, который пошел навстречу и неоднократно обращался в различные инстанции на всех уровнях, но отовсюду приходили только отписки.

Среди собравшихся ветеранов была и Клавдия МАСЛЮК, которая также не скрывала своего негодования: «Я отработала на бывшей шахте «Октябрьская» 50 лет, полвека на одной шахте! И сегодня осталась без угля. При моей пенсии в 860 гривен разве я могу собрать 2 тыс. грн., чтобы купить две тонны угля на зиму, и при этом еще оплатить коммунальные услуги?». Ее поддержала Анна КОЗЛОВСКАЯ, дважды ветеран труда, 45 лет отработала на бывшей шахте «Крутая»: «Работали – на досках Почета были, а вышли на пенсию – и никому не нужны. Где это видано, чтобы передовиков угольного производства оставили без угля».

В очередной раз ветераны подняли проблему на уровне городского головы, мэр взял вопрос на личный контроль. В ближайшее время проблема обеспечения шахтеров-пенсионеров углем будет поднята на уровне облгосадминистрации и облсовета, но если и там решить ее не удастся, вопрос будет озвучен лично премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО во время ее запланированного визита в Донецкую область, приуроченного к Дню шахтера. По словам ветеранов, открытое письмо на имя премьер-министра при необходимости готов подписать и депутатский корпус после вынесения вопроса на повестку дня сессии городского совета.

Если до конца августа вопрос не решится в их пользу, ветераны-угольщики готовы встретить премьера пикетами с требованиями наконец-то уделить внимание проблеме на государственном уровне, пишет «Макеевский рабочий».