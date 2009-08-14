Активисты Русской общины пытались сорвать пикет правых

Активисты Русской общины Крыма и партии «Русский блок» сегодня пытались сорвать пикетирование здания Генерального консульства Российской Федерации в Симферополе представителями Украинской народной партии, Конгресса украинских националистов и НРУ.

По сообщению пресс-службы крымской УНП, правые высказывали протест против «ультимативного заявления» Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА к его украинскому коллеге Виктору ЮЩЕНКО. Пикетчики держали государственные и партийные флаги и транспаранты с лозунгами: «Для нас газ - найдорожчий в Європі, для вас - найдешевший транзит. І це антиросійська політика?», «Медведєв! Не шукай тріску в чужому оці! Вийми колоду з власного!» и другие.

Как сообщает пресс-служба Русской общины, узнав о проведении акции, к Генконсульству подошли ее активисты и союзники из «Русского блока».

Между сторонами началась словесная перепалка. Активисты Русской общины скандировали «Бандеры, вон из Крыма!», в ответ доносилось: «Российские оккупанты, вон из Крыма!».

«В конечном итоге представители украинских правых сил предпочли ретироваться», - заявили в Русской общине.

Между тем, в сообщении УНП, говорится: «Участники пикета призвали украинцев к защите суверенитета Украины и выступили против грубого вмешательства во внутренние дела государства».

Ни одна из сторон не уточнила в своих сообщениях численность пикетчиков.