В Киевской области «куда-то подевались» 17 тысяч землевладельцев

Руководство Киевской областной государственной администрации констатирует, что около 17 тысяч человек, получивших сертификаты на землю, до сих пор не подали заявки на оформление государственных актов на частную собственность на землю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. главы Киевской облгосадминистрации Виктор ВАКАРАШ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, самым сложным вопросом в Киевской области являются земельные отношения.

В связи с этим В.ВАКАРАШ сообщил, что 320,7 тыс. жителей Киевской области имеют право на получение в частную собственность земельных участков. В то же время первичные документы для реализации этого права – земельные сертификаты – получили лишь 315,5 тыс. граждан, а полностью реализовали это право, то есть оформили государственные акты на право частной собственности на земельные участки 277,6 тыс. жителей Киевской области, что составляет 88%.

В.ВАКАРАШ также отметил, что около 5 тыс. чел. земельные сертификаты не получили вообще по ряду объективных причин, связанных со смертью граждан или переездом на постоянное место жительства в другие государства.

В то же время около 17 тыс. чел. земельные сертификаты получили, но до сих пор не обратились в соответствующие органы власти с заявлениями на оформление и получение земельных участков в частную собственность. «Они сертификаты получили и куда-то подевались – не знаем», - констатировал и.о. главы Киевской ОГА.

Среди других проблемных вопросов в этой сфере В.ВАКАРАШ назвал недостатки в кадровом обеспечении районных управлений земельных ресурсов и центров Государственного земельного кадастра.