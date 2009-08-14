В Киевской области «куда-то подевались» 17 тысяч землевладельцев
Власти говорят, вопрос сложный
|Виктор Вакараш
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. главы Киевской облгосадминистрации Виктор ВАКАРАШ сегодня на пресс-конференции в Киеве.
По его словам, самым сложным вопросом в Киевской области являются земельные отношения.
В связи с этим В.ВАКАРАШ сообщил, что 320,7 тыс. жителей Киевской области имеют право на получение в частную собственность земельных участков. В то же время первичные документы для реализации этого права – земельные сертификаты – получили лишь 315,5 тыс. граждан, а полностью реализовали это право, то есть оформили государственные акты на право частной собственности на земельные участки 277,6 тыс. жителей Киевской области, что составляет 88%.
В.ВАКАРАШ также отметил, что около 5 тыс. чел. земельные сертификаты не получили вообще по ряду объективных причин, связанных со смертью граждан или переездом на постоянное место жительства в другие государства.
В то же время около 17 тыс. чел. земельные сертификаты получили, но до сих пор не обратились в соответствующие органы власти с заявлениями на оформление и получение земельных участков в частную собственность. «Они сертификаты получили и куда-то подевались – не знаем», - констатировал и.о. главы Киевской ОГА.
Среди других проблемных вопросов в этой сфере В.ВАКАРАШ назвал недостатки в кадровом обеспечении районных управлений земельных ресурсов и центров Государственного земельного кадастра.