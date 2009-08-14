В Кабмине говорят, только извращенец назовет график Тимошенко отдыхом

Пресс-секретарь премьера Марина Сорока отрицает пребывание Юлии Тимошенко на отдыхе.

Об этом она заявила в комментарии "Украинской правде".

Пресс-секретарь попросила "не завидовать работоспособности премьера".

"Вот лишь небольшой перечень мероприятий, которые в последнее время провела премьер: 5 августа - заседание правительства, 7 августа - поездка в Боярку, вручение ордеров на квартиры и совещание с японскими инвесторами, 10 августа - поездка в Полтавскую область, проверка состояния элеваторов, 12 августа - снова заседание правительства ... Только извращенцы могут называть такой график отдыхом", - отметила Сорока.

По ее словам, "на фоне такой работы премьера можно сказать, что некоторые представители власти отдыхали последние 5 лет". "А насчет "трудолюбия" ее предшественников старожилы правительства слагают легенды", - отметила пресс-секретарь Тимошенко.

На замечание, что премьер все же может найти в таком графике время отдохнуть несколько дней, Сорока сказала, что премьеру еще нужно готовиться к таким совещаниям, поскольку "Тимошенко детально разбирается в каждом вопросе.

На вопрос, пойдет ли премьер в отпуск на время избирательной кампании, Сорока сказала, что премьер уже говорила, что в отпуск не собирается, поскольку "надо спасать страну от кризиса".

По информации "УП", в понедельник вечером Тимошенко отбыла в Крым, откуда вернулась в среду утром, чтобы принять участие в заседании правительства.

Тимошенко пытается не афишировать информацию о своем отдыхе, поскольку это противоречит начатой рекламной кампании премьера "Они блокируют - она работает".