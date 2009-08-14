«Фронт перемен» просит возбудить еще одно дело против Ратушняка

Общественная организация «Фронт перемен» просит Генеральную прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении городского председателя Ужгорода Сергея РАТУШНЯКА за препятствование деятельности общественной организации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, с соответствующим обращением к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО обратился заместитель председателя совета – председатель исполнительного комитета Общественной организации «Фронт перемен» Андрей ИВАНЧУК.

По убеждению А.ИВАНЧУКА, 6 августа С.РАТУШНЯК совершил действия, которые содержат признаки преступления, предусмотренного статьей 170 Уголовного кодекса Украины, а именно – преднамеренное препятствование законной деятельности профессиональных союзов, политических партий, общественных организаций.

В частности, говорится в заявлении, в тот день С.РАТУШНЯК подошел к палатке, в которой находилась активистка «Фронта перемен» Наталия БУТРИМКО, и стал требовать от нее демонтировать информационную палатку и прекратить заниматься распространением информационных материалов о деятельности Общественной организации «Фронт перемен».

Как отмечает А.ИВАНЧУК, своими действиями С.РАТУШНЯК помешал законной деятельности Общественной организации «Фронт перемен», поскольку, согласно статье 20 Закона «Об объединениях граждан», любая общественная организация имеет право распространять информацию и пропагандировать свои идеи и цели, а статья 34 Конституции Украины гарантирует каждому право на свободу мнения и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений.

Как сообщалось, по состоянию на 13 августа 2009 года в отношении С.РАТУШНЯКА возбуждены уголовные дела по трем статьям Уголовного кодекса: 296 (Хулиганство), 365 (Превышение власти или служебных полномочий) и 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).