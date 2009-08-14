Политолог: восстановить отношения Ющенко и Медведева невозможно

Ответ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на заявление Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА является адекватным и достаточным для разъяснения собственной позиции и опровержения выдвинутых обвинений.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ.

По его словам, если бы В.ЮЩЕНКО ответил в тональности и стилистике заявления Д.МЕДВЕДЕВА, то это было бы верхом недипломатичности и некорректности. “В.ЮЩЕНКО не политический подросток, которому сегодня любой ценой нужно продемонстрировать, что он состоялся как политик. Он давно уже состоялся как политик”, - сказал В.КАРАСЁВ.

Он считает, что причина достаточно жестких заявлений российского Президента и ответ на них главы Украинского государства заключаются в проблеме адекватности отстаивания и проведения национальных интересов Украины. “Здесь не нужно давать ответ в стиле “какой парень круче на районе”, а стоит действовать спокойно, взвешенно и мудро”, - считает политолог.

Кроме того, отметил эксперт, истерическое поведение больше присуще тем, у кого есть проблемы с правомерностью выдвинутых ими обвинений. “Если же правда на вашей стороне, то у вас есть право избегать крика. Здесь нужна не громкая, а гибкая дипломатия”, - подчеркнул он.

Оценивая полноту ответа В.ЮЩЕНКО, эксперт назвал ее достаточной на данный момент, отметив, что полную и исчерпывающую информацию на каждую претензию Д.МЕДВЕДЕВА нужно давать с цифрами, фактами, или, как говорил предыдущий Президент РФ и нынешний глава правительства Владимир ПУТИН, “с явками и паролями”.

В.КАРАСЁВ допускает, что вскоре будут не только заявления, но и действия со стороны Президента Украины, которые в совокупности дадут основания оценить, насколько его ответ был адекватным и полным. К тому же политолог убежден, что нужно не одно заявление, а серия выступлений главы государства по этому поводу, особенно накануне празднования 18-й годовщины провозглашения Независимости Украины.

Прогнозируя восстановление личных контактов двух президентов, политолог сказал: “Контактов на высшем уровне не будет”. Он объяснил свою позицию тем, что российская сторона “запатентовала себе роль прокурора и судьи”, оставив украинской “роль подсудимого, обвиняемого”. В таких условиях, убежден В.КАРАСЁВ, восстановление конструктивных и равноправных отношений между В.ЮЩЕНКО и Д.МЕДВЕДЕВЫМ невозможно.