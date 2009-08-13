Эксперты похвалили Тимошенко за удачный фальстарт

Рекламная кампания будущих кандидатов в Президенты началась фальстартом.

Так считают политические эксперты, которые сегодня приняли участие в круглом столе «Старт рекламной кампании и качество рекламной продукции основных участников будущей президентской гонки», который состоялся в Институте Горшенина.

В частности, как отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ, «два основных субъекта рекламной кампании - это ЯЦЕНЮК и ТИМОШЕНКО”. Кампания Юлии ТИМОШЕНКО, по словам эксперта, “достаточно ожидаемая - на ее посылы нечего возразить. Напомнить о том, что человек работает – это естественно. О каких-то больших успехах говорить сейчас сложно, а то, что премьер работает - это факт”. По его мнению, это лучший месседж для Ю.ТИМОШЕНКО. Однако, считает эксперт, использовать его задолго до активной фазы кампании – не достаточно эффективно, ценные идеи надо было бы беречь.

“В отношении ЯЦЕНЮКА, то наиболее ожидаемым с его стороны был посыл о том, что он, в противовес другим - новый кандидат”, - отметил М.ПОГРЕБИНСКИЙ. “Однако он представил другую идею. Возможно, сейчас мы наблюдаем неудачную часть его кампании, которая не достигает цели, но, бесспорно, обращает на себя внимание, и в этом ее позитив. Надеюсь, лучшие идеи будут представлены командой ЯЦЕНЮКА позже», - сказал эксперт.

В свою очередь президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ, отметив, что рекламная кампания будущих кандидатов на должность Президента началась фальстартом, выразил мнение, что “ее участники плохо понимают друг друга и не знают, с чем собственно им конкурировать”.

“Они делают ставку на манипулятивные технологии, а не на работу с сознанием. В отличие от крайне идеологизированной кампании 2004 года, где было четкое противопоставление помаранчевых и синих, слоганы сегодняшних кандидатов преимущественно анонимны, в них отсутствует субъект обращения, отсутствует любая идеология и любые политические бренды. Вне поля зрения остались содержательные тексты кандидатов, на них сегодня просто нет общественного запроса, в центре внимания - биг-борды”, - констатировал эксперт.

По его мнению, “во время этой кампании можно ожидать разного рода мистификаций и информационных фантомов вроде теории мятежа, судьбы гривни, шельмования олигархов-владельцев облэнерго и банков и т. п”.

“С точки зрения сюжета, - продолжил А.ЕРМОЛАЕВ, - основным игроком кампании будет Юлия ТИМОШЕНКО, чей штаб будет внедрять дискуссию о том, выиграет или проиграет эти выборы премьер».

Директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО считает, что «отличием нынешней рекламной кампании является то, что значительную роль в ней начал играть национальный фактор”. “Началом была книга, где речь шла о национальном происхождении Юлии ТИМОШЕНКО, дальше появилась информация о том, что Виктор ЯНУКОВИЧ совсем не белорус по происхождению, сегодня мы слышим, что Арсений ЯЦЕНЮК имеет не украинские корни, завтра, очевидно, Сергей ТИГИПКО будет обвинен в том, что он - молдаванин», - отметил эксперт.

По мнению директора Центра политического маркетинга Василия СТОЯКИНА, после 2004 года в политической рекламе появились две тенденции. Первая, по его словам, заключается в том, что реклама кандидатов имеет все признаки тоталитарной пропаганды американского образца, и ярким примером этому является слоган «Так! Ющенко» и легенда о Богом избранном Президенте. Эксперт отметил, что по похожей схеме в этом году строится и реклама БЮТ – “вся из себя светлая блондинка в белом, с большим работающим сердцем”.

“Существенным отличием между этими кампаниями, правда, является то, что кампания ЮЩЕНКО в 2004 году была выстроена по схеме «неправда против насилия» (проверить богоизбранность Президента ЮЩЕНКО крайне сложно), а нынешняя кампания ТИМОШЕНКО все же направлена больше на думающего избирателя (действительно, в том, что премьер работает, нет никакой неправды)”, - сказал В.СТОЯКИН.

Второй тенденцией рекламной кампании-2009 эксперт назвал ее “сугубо рыночные признаки и демократический характер, примером чего является образ кролика-фронтовика, внедряемого штабом ЯЦЕНЮКА».

Со своей стороны директор центра «Социополис» Владимир ПОЛЯКОВ выразил мнение, что эта рекламная кампания будет большей частью иррациональной. “В общества сейчас нет запроса на интеллектуальные посылы, которые пытаются продуцировать ТИГИПКО и ГРИЦЕНКО. Востребованным является деление на «свой-чужой», обещания и гарантии”, - отметил он.

По словам эксперта, “двумя основными кандидатами будут ЯНУКОВИЧ и ТИМОШЕНКО, и последняя вышла с более агрессивными лозунгами с элементами контрпропаганды - она работает, а все мешают”. Между тем В.ЯНУКОВИЧ, отметил эксперт, “сегодня говорит о том, что по социологическим данным больше всего отображает ожидание людей - стабильность и порядок. Возможно, в дальнейшем он будет тоже использовать контрпропаганду против Юлии ТИМОШЕНКО, подчеркивая, что она не выполнила своих предыдущих обещаний. В то же время ТИМОШЕНКО будет пытаться сделать свою кампанию черно-белой».

Директор PR-группы «Политтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦ, проанализировав лозунги, с которыми идут на выборы основные кандидаты, сделал такие наблюдения. В частности, по словам эксперта: «Верю. Знаю. Можем», «Бандитам - тюрьмы» и так!» - были основные месседжи Виктора ЮЩЕНКО. Основной месседж ЯНУКОВИЧА: «При мне такого не было», «За мной Москва» и «Я помню, как». Слоганы ТИМОШЕНКО: «Пока ТИМОШЕНКО борется с кризисом, все борются с ТИМОШЕНКО», «Если бы не ТИМОШЕНКО, удар мирового кризиса был бы сильнее», «Я сильный лидер, Украина сильная, вместе мы сильные». ЯЦЕНЮК: «Все старые, я новый», «Только я - надежда» (слоган ОБАМЫ), «Если не я – нас ждет раскол» и «Я знаю, как сделать, но пока не скажу».

Наиболее удачной, по мнению Т.БЕРЕЗОВЦА, является реклама Ю.ТИМОШЕНКО, где фамилии не называются четко. “Люди устали от прямой директивной рекламы, нужна более изысканная, скрытая реклама. Реклама же ЯНУКОВИЧА и ЯЦЕНЮКА свидетельствует о том, что там работают именно российские технологи», - отметил эксперт.