Тимошенко собралась в Москву?
11:09, 13 августа 2009Политика
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Газета выведала "предлог"
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в августе намерена посетить Россию.
Об этом сегодня пишет российское издание «Коммерсантъ» (№147 от 13 августа 2009 года).
По данным издания, в этом месяце она планирует наведаться в Москву под предлогом посещения авиасалона МАКС.
В российском издании предполагают, что именно поэтому Ю.ТИМОШЕНКО и не стала комментировать заявление Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА об антироссийском курсе Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.
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