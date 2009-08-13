Тимошенко собралась в Москву?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в августе намерена посетить Россию.

Об этом сегодня пишет российское издание «Коммерсантъ» (№147 от 13 августа 2009 года).

По данным издания, в этом месяце она планирует наведаться в Москву под предлогом посещения авиасалона МАКС.

В российском издании предполагают, что именно поэтому Ю.ТИМОШЕНКО и не стала комментировать заявление Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА об антироссийском курсе Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.