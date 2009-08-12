Москва теряет рычаги влияния на Украину - российский политолог

Острые заявления российского президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА в адрес его украинского коллеги Виктора ЮЩЕНКО демонстрируют, что Кремль потерял рычаги влияния на Украину.

Такую мысль в интервью «Немецкой волне» высказал российский политолог Дмитрий ОРЕШКИН.

По его убеждению, в отношениях с соседями российское руководство избирает все более резкую риторику. Д.ОРЕШКИН также объясняет демонстративное заявление кремлевского лидера началом избирательной кампании в Украине. По словам эксперта, “ведь других оснований нет: в последние недели с украинской стороны поступали быстрее позитивные сигналы в двусторонних отношениях. За газ заплачено, Патриарху КИРИЛЛУ во время визита в Украину было оказано уважение, его принимали на высшем уровне”.

“На международном уровне принято, что если большая страна, которой хотела бы быть Россия, пытается наладить отношения с другой страной, то она, как правило, делает это дипломатическими каналами, не поднимая пыли. А здесь подчеркивается публичный характер заявлений, жесткая риторика”, - отметил российский политолог. Из этого эксперт делает вывод, что кремлевские средства давления на Украину понемногу исчерпываются.

Он также напомнил, что перед прошлыми президентскими выборами в Украине Москва, как известно, открыто поддерживала кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА, но у большинства украинского населения откровенное вмешательство Кремля во внутреннюю политику Украины вызывало скорее обратную реакцию, и поддержка с севера не помогла тогдашнему украинскому премьеру. “Делая ставку сегодня на антиукраинскую риторику, Кремль может повторить ту же ошибку”, - считает Д.ОРЕШКИН.

“Отсутствие посла лишит Россию дипломатического механизма взаимодействия. И мне, честно говоря, не понятно, зачем это”, - отметил он.

Д.ОРЕШКИН даже не исключил связи между резким выпадом Кремля и развитием дела об убийстве украинского журналиста Георгия Гонгадзе. “Новые обстоятельства по этому делу могут сработать против ЯНУКОВИЧА и значительной части политиков с востока Украины”, - отметил Д.ОРЕШКИН и добавил: “Москва же понимает, что команда ЮЩЕНКО намерена использовать это дело в предвыборной кампании”.

Как сообщал УНИАН, глава РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ направил Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО обращение, в котором, в частности, говорится, что «складывается впечатление, что в Киеве последовательно добиваются разрыва экономических связей, сложившихся с Россией, в первую очередь в сфере энергетики». «В результате под угрозу поставлено стабильное использование нашими странами фактически единственной газотранспортной системы, которая обеспечивает энергетическую безопасность России, Украины, многих европейских государств», - отмечается в обращении.