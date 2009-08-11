Москва не разрывает отношения с Киевом - помощник Медведева

Руководство Российской Федерации, решив пока не направлять своего нового посла в Украину, не разрывает и не замораживает дипломатические отношения с Киевом.

Об этом журналистам заявил помощник Президента РФ Сергей ПРИХОДЬКО, пишет Газета.ру.

«Ни о каком разрыве дипломатических отношений и о замораживании речь идти не может», - сказал С.ПРИХОДЬКО, отвечая на вопросы о решении Дмитрия МЕДВЕДЕВА пока не направлять в Украину нового российского посла из-за «антироссийского курса» её руководства.

«Речь идет о том, что в своем послании Президент Д.МЕДВЕДЕВ, обращаясь к своему коллеге господину В.ЮЩЕНКО, выразил глубокую обеспокоенность российского руководства и граждан нашей страны тем состоянием и уровнем российско-украинских отношений, прежде всего политических, которые сложились в результате целенаправленных действий политического руководства Украины», - отметил С.ПРИХОДЬКО.