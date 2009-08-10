Севастополь должен получить за базирование ЧФ 400 миллионов

При составлении бюджета города Севастополя на следующий год одной из главных задач остается повышение реальной платы городу за пребывание на его территории подразделений Черноморского флота РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН на аппаратном совещании.

По словам С.КУНИЦЫНА, «необходимо разбираться с субвенцией по Черноморскому флоту, причем делать надо это именно сейчас, в августе, когда госбюджет еще не сверстан, когда ничто не мешает работать с правительством напрямую».

«Главная задача – 50% от базирования Черноморского флота должно оставаться в городе», - подчеркнул С.КУНИЦЫН.

По мнению главы города, для Севастополя, особенно в условиях кризиса, это будет «спасательный круг». «Судите сами, в этом году нам выделили 100 млн. грн., а в прошлом - 232 миллиона. Но – это же по курсу 1 к 5. Сейчас доллар по отношению к гривне – 1 к 8», - отметил он. Поэтому, считает С.КУНИЦЫН, «как минимум, мы должны добиться четырехсотмиллионной субвенции».