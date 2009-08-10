Россия против высылки дипломатов...

Россия выступает против практики высылки дипломатов в украинско-российских отношениях.

Об этом сказал временно поверенный в делах России в Украине Всеволод ЛОСКУТОВ, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о том, можно ли считать скандал с высылкой дипломатов исчерпанным.

В.ЛОСКУТОВ отметил, что высылка дипломатов не была инициативой России. «Мы против таких форм «взаимодействия», но есть практика: если предъявляют какие-то претензии нашим дипломатам, то мы отвечаем, мы вынуждены отвечать и будем отвечать соответствующим образом, потому что ничего внятного, никаких объяснений мы тогда не получили и вынуждены были отреагировать», - сказал В.ЛОСКУТОВ.

По его словам, это беспрецедентный факт в отношениях между Украиной и Россией и в целом в рамках СНГ.