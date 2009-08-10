Украинский дипломат покинул Россию

Министерство иностранных дел Украины подтверждает, что советник - руководитель политической секции Посольства Украины в России Игорь БЕРЁЗКИН покинул Москву.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Как сообщалось, в последние недели между Украиной и Россией разгорелся дипломатический скандал.

Украина предложила двум дипломатическим представителям России завершить свою миссию в Украине в связи с неоднократными нарушениями со стороны военных Черноморского Флота РФ в Крыму.

В ответ Россия предложила Украине досрочно завершить миссию Генерального консула Украины в Санкт-Петербурге Наталии ПРОКОПОВИЧ и одного из советников Посольства Украины в Москве И.БЕРЁЗКИНА, не сообщив при этом ни о каких нарушениях со стороны украинских дипломатов, которых планируют выслать из страны.

Позже процедура прекращения полномочий украинского генерального консула в Петербурге Н.ПРОКОПОВИЧ была остановлена.