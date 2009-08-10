Лесной пожар в Севастополе ликвидирован

Сегодня в 10.30 лесной пожар в Балаклавском районе Севастополя, возникший 8 августа вблизи поселков Хмельницкое и Черноречье, был окончательно ликвидирован.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Севастополе.

Огнем повреждено 60 га травы, кустарников, хвойной подстилки и 30 га смешанных лесонасаждений.

Причины и ущерб от пожара устанавливаются. На месте лесополосу патрулируют спасатели МЧС и сотрудники лесничества.