Чечетов: Ющенко с треском проиграет выборы

Народный депутат Украины Михаил ЧЕЧЕТОВ (Партия регионов) считает маловероятным проведение досрочных парламентских выборов перед президентскими выборами.

Об этом он сказал в интервью УНИАН, комментируя заявление главы Секретариата Президента Украины Веры УЛЬЯНЧЕНКО о том, что нестабильность коалиции и нехватка в ней голосов дает основания говорить о досрочных выборах в Верховную Раду.

По его словам, реальность таких выборов «разве что соизмерима с реальностью попадания метеорита в человека». «Реально может метеорит упасть на голову человека? Теоретически может, а практически?» - добавил он.

М.ЧЕЧЕТОВ считает, что заявление В.УЛЬЯНЧЕНКО - это «чаяния окружения В.ЮЩЕНКО». По словам депутата, «они понимают, что в парламент могут войти только до президентских выборов». По мнению М.ЧЕЧЕТОВА, после того, как «В.ЮЩЕНКО с треском проиграет выборы, от него отвернутся все, и партия «Наша Украина» будет иметь нулевые шансы с точки зрения перспектив попадания в следующей парламент».

М.ЧЕЧЕТОВ считает, что «инстинкт самосохранения заставляет ее озвучить мнение окружения Виктора Андреевича по поводу целесообразности досрочных парламентских выборов». В то же время он не исключает проведения досрочных парламентских выборов после президентских. «Все будет зависеть от того, смогут ли договорится политики», - добавил депутат.