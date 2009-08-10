Волонтеров Яценюка продолжают бить

Во “Фронте перемен” заявляют об избиении своих волонтеров в Керчи и в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, в воскресенье, 9 августа, около 12.30 в городе Керчи неизвестный напал на волонтерку Общественной инициативы Арсения ЯЦЕНЮКА “Фронт перемен” и нанес ей телесные повреждения. Согласно сообщению, врачи зафиксировали у потерпевшей двойной перелом правой руки. Неизвестный мужчина, которого уже разыскивает милиция, около 12.30 подошел к информационной палатке «Фронта перемен» и сначала “грубо выругался в адрес волонтерки Наталии КРАВЦОВОЙ, которая раздавала листовки, потом плюнул ей в лицо”. “В это время к палатке подошла волонтерка Наталия ЗАЙЦЕВА, которую он тоже нецензурно обругал и ударил кулаком в плечо, в результате чего она упала и сломала руку”, - говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что «Фронт перемен» взял на себя расходы по предоставлению правовой и медицинской помощи, а также реабилитации потерпевшей волонтерки. По информации, предоставленной в местной организации, об инциденте поставлен в известность городской председатель Керчи, который, в свою очередь, пообещал взять расследование под личный контроль.

В то же время в сообщении говорится и о том, что с 7 по 9 августа “произошло шесть провокаций против волонтеров «Фронта перемен» в Киеве: в Святошинском, Соломенском и Деснянском районах”. Пресс-служба отмечает, что “во всех случаях трое неизвестных, один из которых стоял на страже, а двое остальных, делая вид, что находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с грубой руганью подходили к палаткам «Фронта перемен» и обливали волонтеров пивом, при этом злоумышленники угрожали им физической расправой за то, что они раздают информационные буклеты”.

В пресс-службе заявляют, что “несмотря на нападения и угрозы, Наталия ЗАЙЦЕВА и остальные волонтеры, против которых злоумышленники совершили противоправные действия, проявили стойкую гражданскую позицию и сегодня, установив палатки «Фронта перемен”, продолжают принимать участие в информационной кампании организации”.

Как сообщалось ранее, 6 августа городской председатель Ужгорода Сергей РАТУШНЯК “напал на волонтерку «Фронту перемен”, 21-летнюю студентку Наталию БУТРИМКО и нанес ей телесные повреждения за то, что она раздавала буклеты” .

Во “Фронте перемен» предупреждают об уголовной ответственности за незаконные действия, направленные против здоровья людей.