Тимошенко отбыла в Миргород

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла из Крыма в Полтавскую область с рабочей поездкой.

Как передает корреспондент УНИАН, в Полтавской области Ю.ТИМОШЕНКО приземлится в аэропорту в Миргороде.

После этого запланирован осмотр главой правительства полей и сельскохозяйственной техники ЗАО «Райз-Максимко» (неподалеку от села Выришальное Лохвицкого района). Затем премьер планирует ознакомиться с работой элеватора ЗАО компании «Райз» и пообщаться с представителями предприятия, а затем - с прессой.

После обеда под председательством Ю.ТИМОШЕНКО состоится совещание по вопросам развития рынка зерна и его инфраструктуры.

В поездке премьер-министра будет сопровождать министр АПК Юрий МЕЛЬНИК и другие высокопоставленные должностные лица.

Около 18-и часов запланировано отбытие премьера в международный аэропорт «Борисполь».