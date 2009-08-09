Тимошенко пожелала успехов ветеринарам

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила ветеринаров с их профессиональным праздником.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата КМУ.

Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила ветеринаров за добросовестное выполнение профессиональных обязанностей. “Ценю вашу работу по обеспечению профилактики, диагностики и лечения сельскохозяйственных животных, ветеринарно-санитарной безопасности продуктов животноводства и охраны окружающей среды. Уверена, что с вашей помощью мы сможем достичь весомых результатов в обеспечении стабильности в Украине”, - говорится в приветственном слове премьера.

Глава правительства пожелала ветеринарам успехов, а их семьям и близким крепкого здоровья, счастья, благосклонности судьбы, мира и процветания, успехов в осуществлении намеченных планов.