Кого берет на работу Яценюк?

Начальник Главного управления образования и науки города Киева Лилия ГРИНЕВИЧ ушла с должности и будет работать в предвыборном штабе Арсения ЯЦЕНЮКА, а заявление об ее увольнении по собственному желанию уже подписано в Министерстве образования.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе фракции Блока Юлии Тимошенко в Киевском городском совете.

«Означает ли это, что теперь уже бывший начальник управления образования и науки Киева Л.ГРИНЕВИЧ таким образом подтвердила, что не справилась с обязанностями? Вряд ли. Скорее всего, это всего лишь предвыборная расстановка сил. Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше», – заявил депутат от БЮТ в Киевсовете Алексей ДАВЫДЕНКО.

По его словам, покинув должность начальника управления, сферу образования Киева Л.ГРИНЕВИЧ оставляет в “более чем плачевном состоянии”.

«Школы не готовы к началу учебного года: нет денег на медицинские осмотры учителей, на ремонты туалетов, столовых и классов, на обеспечение школьной охраны. Чтобы выплатить зарплату учителям, районные управления с мая берут кредиты», - отметил А.ДАВЫДЕНКО.

«В то же время, за годы работы в должности начальника управления Лилия Михайловна (ГРИНЕВИЧ) обзавелась большим количеством связей в сфере образования не только Киева. Этот факт, вероятно, и сыграл решающую роль при ее переходе в штаб А.ЯЦЕНЮКА», - предположил А.ДАВЫДЕНКО.

Как сообщают во фракции БЮТ в Киевсовете, обязанности начальника Главного управления образования Киева будет исполнять Виталий ЖУРАВСКИЙ, а документы о его назначении на эту должность находятся на согласовании в Министерстве образования.

Однако это не является приходом «нового» человека в систему управления киевским образованием, ведь «именно В.ЖУРАВСКИЙ курирует работу этого управления среди заместителей Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. И его назначение на должность начальника управления образования Киева – это последовательные действия команды мэра, направленные на концентрацию всех рычагов влияния в одних руках. В президентской гонке это также сыграет свою роль», - подчеркнул А.ДАВЫДЕНКО.

Он отметил, что в случае согласования Минобразования В.ЖУРАВСКОГО на должность начальника управления образования и науки города Киева это будет третья должность, которую он будет занимать в КГГА.

«Способен ли человек, который является депутатом Киевсовета, заместителем мэра, куратором нескольких управлений КГГА, справиться с проблемами в сфере образования столицы – прогнозировать не сложно. Ведь, как видим, человек, который занимал лишь одну эту должность, – сферу фактически развалила» - добавил А.ДАВЫДЕНКО.