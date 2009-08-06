Эксперт: высшее руководство УПЦ ждут кадровые перемены

Результатом визита Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА в Украину могут стать перестановки в высшем руководстве Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Такое мнение в разговоре с корреспондентом УНИАН выразил профессор философии и искусствоведения Национальной академии наук Украины Дмитрий СТЕПОВИК.

“Конечно, заявление КИРИЛЛА о возможности принятия украинского гражданства не стоит воспринимать слишком серьезно, но нельзя исключать его повторного визита в Украину уже в ближайшее время”, - отметил Д.СТЕПОВИК.

По его мнению, именно перестановки в высшем руководстве УПЦ МП, которые в первую очередь будут касаться замены Предстоятеля Украинской православной церкви, митрополита Киевского и всей Украины, могут стать целью нового визита Патриарха КИРИЛЛА в Украину. “В Киеве тогда состоится новое заседание Синода, на котором и будут приняты все необходимые решение о кадровых изменениях”, - отметил Д.СТЕПОВИК.

По мнению эксперта, одной из причин возможных перестановок может стать визит Патриарха КИРИЛЛА в Западную Украину, который сопровождался массовыми акциями протеста противников его визита. “Акции протеста приезда КИРИЛЛА в Западной Украине оказались сильнее, чем ожидалось, и неготовность к этому может быть поставлена в вину руководству УПЦ МП”, - отметил Д.СТЕПОВИК.

“Еще одной и более весомой причиной возможных перестановок может стать слишком, по мнению КИРИЛЛА, независимая позиция, которую занимает высшее руководство УПЦ МП, в частности митрополит Киевский и всей Украины ВЛАДИМИР”, - отметил эксперт. По мнению Д.СТЕПОВИКА, руководство Русской православной церкви может предпринять попытку заменить его на более лояльного к себе руководителя.

Как сообщал УНИАН, Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ сегодня, 5 августа, завершил визит в Украину. Визит Патриарха длился 10 дней, на протяжении которых он посетил Киев, Крым, Донецкую, Ровенскую, Волынскую и Тернопольскую области.