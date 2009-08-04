Тимошенко взяла два дня «по семейным обстоятельствам»

17:17, 04 августа 2009
Политика
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Завтра - заседание правительства

Премьер Юлия Тимошенко ушла в краткосрочный отдых.

Как сообщают источники Украинской правды, Тимошенко взяла отпуск начиная с прошлых выходных.

В Киев она планирует вернуться в среду, чтобы принять участие в заседании правительства. Таким образом отпуск Тимошенко должен был бы остаться незамеченным для рядовых граждан.

В то же время правительственное управление по связях со СМИ сообщило, что Тимошенко не брала ежегодный отпуск, а "3 и 4 августа имела два свободных дня за свой счет по семейным обстоятельствам".

Какие "семейные обстоятельства" вынудили Тимошенко взять выходные дни, не сообщается.

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