Тимошенко взяла два дня «по семейным обстоятельствам»
17:17, 04 августа 2009Политика
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Завтра - заседание правительства
Премьер Юлия Тимошенко ушла в краткосрочный отдых.
Как сообщают источники Украинской правды, Тимошенко взяла отпуск начиная с прошлых выходных.
В Киев она планирует вернуться в среду, чтобы принять участие в заседании правительства. Таким образом отпуск Тимошенко должен был бы остаться незамеченным для рядовых граждан.
В то же время правительственное управление по связях со СМИ сообщило, что Тимошенко не брала ежегодный отпуск, а "3 и 4 августа имела два свободных дня за свой счет по семейным обстоятельствам".
Какие "семейные обстоятельства" вынудили Тимошенко взять выходные дни, не сообщается.
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