Патриарх Кирилл: так получилось, что здесь два флота, а не один

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ призвал моряков Черноморского флота России и Военно-Морских сил Украины никогда и ни при каких условиях не смотреть «друг на друга через прицел».

Как передает корреспондент УНИАН , об этом он сказал сегодня в Севастополе, обращаясь к собравшимся на площади Нахимова.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, «в результате исторических событий, которые мы все знаем и о которых помним, так получилось, что здесь два флота, а не один. Но в этих двух флотах служат братья. Братья по вере, наследники Святого равноапостольного князя Владимира».

И, как подчеркнул Патриарх КИРИЛЛ, «моя сегодня горячая молитва была о том, чтобы никогда и ни при каких условиях братья не смотрели друг на друга через прицел. Чтобы никогда и ни при каких обстоятельствах рука одних не поднялась против других… Чтобы мы помогали друг другу даже в самых трудных экономических и политических обстоятельствах».

Патриарх благословил присутствующих, «и русских и украинцев, на это мирное и доброе соработничество во имя блага людей, во имя блага наших народов, во имя сохранения духовного пространства Киевской Руси».

Глава РПЦ пожелал процветания Севастополю: «Процветания городу-символу, дай Бог, чтобы именно из Севастополя этот ясный призыв к миру и дружбе, и братству был усвоен всеми».

Патриарх также считает, что «священнослужители должны работать в Вооруженных силах, и помогать нашей молодежи возгревать свой дух».

На площади Нахимова Патриарх КИРИЛЛ и представители духовенства возложили венок к Вечному огню у Мемориала героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах.

В возложении также приняли участие председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, экс-президент Украины Леонид КУЧМА, омбудсман Нина КАРПАЧЕВА, ряд народных депутатов Украины, власти города-героя, руководство АРК.