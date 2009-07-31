Черновецкий выйдет на работу только на две недели

Мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ пошел в отпуск, чтобы набраться сил перед президентскими выборами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО сказал сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопрос, почему Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ внезапно решил идти в отпуск, хотя ранее заявлял, что не имеет такого намерения.

«Я думаю, что он понимает, что наступает горячая пора выборов. Ему придется много работать, чтобы удержать Киев от всяких политических амбиций с разных сторон. Ему нужно будет работать», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

При этом он добавил, что у Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО осталась часть отпуска, и он взял неделю.

На вопрос, где отдыхает мэр, А.ГОЛУБЧЕНКО сказал, что не знает где именно, но отметил, что в Украине. «В пределах Украины – это я знаю. По-видимому, в Крыму», - сказал он.

Первый заместитель председателя КГГА также сообщил, что будет исполнять обязанности мэра до понедельника, а в понедельник Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ должен выйти на работу.

«Потом у него еще один отпуск. Снова на неделю через две недели», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.