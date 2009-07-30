Огрызко: Москва реагирует «совково»

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир ОГРЫЗКО отмечает, что государство должно жестко реагировать на противоправную деятельность на своей территории лиц, прикрывающихся дипломатическим статусом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ОГРЫЗКО заявил сегодня журналистам, комментируя решение Российской Федерации о высылке двух украинских дипломатов в ответ на аналогичное решение украинской стороны.

«Нельзя сравнивать то, что делают эти так называемые российские дипломаты, с тем, что сегодня пытаются в ответ выслать из России двух украинских дипломатов, которые никоим образом не нарушили никаких положений Венской конвенции», - отметил В.ОГРЫЗКО.

По его убеждению, «это такая давняя советская, «шелковая», «махровая» практика реакции на абсолютно законные действия государства».

«Страна, высылающая шпионов, действует в соответствии с Венской конвенцией. В ответ высылают абсолютно невиновных дипломатов, занимающихся своей работой», - сказал первый заместитель секретаря РНБО.

В.ОГРЫЗКО также отметил, что при такой ситуации Украина должна продолжать неуклонно придерживаться положений Венской конвенции о дипломатических отношениях, то есть запрещать на территории государства деятельность тех людей, которые, прикрываясь дипломатическим статусом, занимаются недипломатичной деятельностью.

В то же время, отметил В.ОГРЫЗКО, государство должно понимать, что эти решения, как принято в дипломатической практике, будут вызывать соответствующую реакцию с другой стороны.

Как сообщал УНИАН, вчера, 29 июля, Департамент прессы и информации МИД РФ распространил сообщение, в котором говорится, что Посол Украины в Москве Константин ГРИЩЕНКО был приглашен в МИД России, где состоялась его беседа со статс-секретарем – заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Григорием КАРАСИНЫМ.

«Посол Украины был поставлен в известность, что российская сторона предлагает украинской стороне досрочно завершить миссию генерального консула Украины в Санкт-Петербурге и одного из советников Посольства Украины в Москве. При этом решение российской стороны в отношении генерального консула Украины в Санкт-Петербурге с учетом принципа взаимности также будет приостановлено», - сообщал МИД.

Сегодня, 30 июля, исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Юрий КОСТЕНКО сообщил, что МИД Украины уже получил от России официальный документ, в котором говорится о решении выслать с территории этого государства двух украинских дипломатов.

24 июля министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ заявил, что высылка российских дипломатов из Грузии и Украины не останется без ответа.

Раньше УНИАН со ссылкой на газету «КоммерсантЪ» (№ 124 от 24 июля) сообщал, что Министерство иностранных дел Украины отозвало аккредитацию российского дипломата, сотрудника Посольства России в Украине, занимающегося деятельностью Черноморского флота РФ. Советник посольства Владимир ЛЫСЕНКО в начале следующей недели покинет Украину, писала газета.

Сам В.ЛЫСЕНКО подтвердил изданию, что покидает Киев. При этом дипломат отказался уточнить причины отъезда, порекомендовав обратиться в МИД Украины, писала газета.

27 июля в СМИ появилась информация, что Киев высылает из страны еще одного российского дипломата, генерального консула РФ в Одессе А.ГРАЧЕВА.