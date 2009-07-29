Кирилл сформулировал «аргументы» против независимой украинской церкви

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ считает, что все призывы к автокефалии в Украине основаны на политических аргументах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, отвечая на вопрос представителей духовенства на встрече с архиереями и священниками Украинской Православной Церкви, преподавателями и студентами Киевских духовных школ и интеллигенцией в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры.

«Самое неправильное - это использование политической идеологии. Вся аргументация в пользу автокефалии – исключительно политическая. Об этом говорит один из основных лозунгов - «В независимой Украине должна быть украинская церковь», «Почему мы должны подчинятся Московскому Патриарху?» и т.д.»- отметил Патриарх КИРИЛЛ. Он подчеркнул, что об этом говорят те, кто приглашают сюда Константинопольского Патриарха, «в этот хор врываются голоса греко-католиков, которые не ставят под сомнения свою законность подчинения Риму. Здесь ясный политический контекст».

Патриарх отметил, что лично ознакомился с обращением приверженцев автокефальной церкви: «Те, кто считает, что в суверенном государстве должна быть независимая церковь ссылаются на 34 апостольское правило, согласно которому в православной церкви каждый должен знать своего главного. Этот канон в Украине полностью покрывается».

«Киев – это наш Иерусалим и Константинополь – сердцевина нашей жизни. Можно закрыть глаза на тысячелетнюю историю. Но автокефалия - это не отказ от истории», - сказал он и добавил, что автокефалия – это отказ от основ церкви.

Высказывая свое мнение по поводу пикетов противников визита, Патриарх КИРИЛЛ отметил, что надписей на плакатах прочесть он не сумел – увидел только отдельные слова, так как «машина ехала очень быстро».

«Чего только не говорят о Патриархе, только потому, что у Патриарха другое видение положения дел. В то же время, добиваются, чтобы были удовлетворены их требования. Во всей методологии, которая предлагается, изначально заложен нонсенс», - отметил глава РПЦ.

«Главное, чтобы сегодня ясно вошло в сознание всех православных, в том числе тех, кто сегодня пребывает в расколе – невозможно достигать единства, настаивая на своем частном мнении. Когда нам говорят: либо раскол, либо автокефалия… Частное мнение не может ставиться в качестве приоритета. Это нонсенс. К примеру, муж с женой поссорились – конфликт будет тогда исчерпан, когда будет достигнуто согласие, взаимное доверие, а не будет принято во внимание только одно чье-то мнение», - отметил Патриарх.

«Почтенной формой объединения является пентархия – объединение пяти патриархатов. Патриархаты всегда распространяли свою юрисдикцию на несколько государств. В томасе, выданном первому Московскому Патриарху значилось – «Патриарх Руси в всех северных земель», - отметил Патриарх КИРИЛЛ.

Также он напомнил, что и сегодня под юрисдикцией существующих Патриархатов пребывает духовенство несколько государств. Вместе с тем глава Московского Патриархата подчеркнул, что появление патриархатов, которые возникли на территории государств еще в XVII веке – в Румынии, Болгарии, Сербии, было осуждено на соборе.

Подытоживая сказанное, Патриарх отметил, что «тема автокефалии очень разделяет людей».

В то же время, он обратился к Митрополиту ВЛАДИМИРУ, епископату и всему духовенству УПЦ с пожеланием «стояния в православии и любви – в том числе и к тем, кто нас не любит».

Говоря о встрече с Президентом Украины, которая состоялась в первый день визита, Патриарх отметил, что на ней, в том числе, обсуждались и «рычаги врачевания раскола».

«Я удовлетворен встречей. Я излагал свое понимание, он свое – в этих позициях было общее – нужно искать пути выхода из церковного кризиса. Будем искать эти пути вместе с Митрополитом ВЛАДИМИРОМ, украинским епископатом и в диалоге с властью», - заключил Патриарх.