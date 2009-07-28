ГПУ подтверждает, что по наводке Пукача нашли фрагменты черепа

Генеральная прокуратура Украины подтверждает, что в Белоцерковском районе Киевской области найден фрагмент черепа, который может принадлежать убитому журналисту Георгию Гонгадзе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, сегодня утром в Белоцерковском районе неподалеку от села Сухолесы следственно-оперативной группой были найдены «фрагменты черепа, которые могут принадлежать Георгию Гонгадзе».

Вместе с тем в ведомстве отметили, что остатки черепа повреждены, поскольку в свое время на месте, где они были найдены, «работал экскаватор».

Также в Генпрокуратуре со ссылкой на предварительное заключение экспертов сообщили, что «на сегодня найден фрагмент, по которому можно идентифицировать череп».

Как уже сообщал УНИАН, фрагменты черепа нашли на месте, указанном во время допроса бывшим начальником Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Алексей ПУКАЧЕМ.