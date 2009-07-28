Кабмин закупит молоковозы в Японии

В ближайшее время Украина планирует подписать контракты с японскими компаниями на поставку в Украину молоковозов и небольших заводов по переработке молочной продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе телефонной «горячей линии», проводимой премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО с аграриями, сообщил министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

Он также отметил, что согласно этим контрактам технику и оборудование планируется завезти в Украину до конца года, чтобы предоставлять в пользование сельскохозяйственным обслуживающим кооперативам.

Ю.МЕЛЬНИК также подчеркнул, что согласно контрактам кооперативы будут выплачивать стоимость техники в течение 5-7 лет.

Как сообщал УНИАН, 23 мая на совещании при участии сельских и поселковых председателей по вопросам социально-экономического развития сельских населенных пунктов премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство ведет переговоры с крупными японскими корпорациями о закупке молоковозов для развозки свежего молока от производителей для жителей городов, а также небольших перерабатывающих комплексов для переработки молока.