Янукович таки поедет в США в запланированные сроки

Визит премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в США состоится в запланированные сроки (3-7 декабря - УНИАН).

Об этом идет речь в комментарии пресс-службы Министерства иностранных дел Украины, переданном УНИАН.

В связи с появлением в СМИ интерпретаций о возможности перенесения сроков визита премьер-министра В.ЯНУКОВИЧА в США МИД информирует, что визит главы правительства состоится в запланированные сроки.

Пресс-службой МИД Украины информация о возможности перенесения визита в США не распространялась.

В то же время пресс-служба сообщает, что, действительно, 28 ноября с.г. в МИД Украины состоялась встреча с Послом США в Украине У.ТЕЙЛОРОМ, в ходе которой обсуждалось актуальное состояние украинско-американского двустороннего сотрудничества. Среди прочего, затрагивался вопрос о возможности перенесения визита главы украинского правительства в США в случае несвоевременной подготовки всех необходимых материалов для успешного его проведения.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября МИД Украины направил Посольству США ноту, в которой сообщил о перенесении визита В.ЯНУКОВИЧА, запланированного на 3-7 декабря. Главная причина заключалась в том, что директивы для украинской делегации не были разработаны в определенный указом Президента от 13 ноября срок. Сегодня директивы были одобрены правительством, после чего первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что вопрос перенесения визита формально снят.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил директивы сегодня во второй половине дня.