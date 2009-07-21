Литвин: без НАТО даже спокойнее

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что заявление генерального секретаря НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕРА о неготовности Украины к вступлению в Альянс внесет покой в страну.

Об этом он заявил сегодня в прямом эфире на “5-м канале”.

«Я приветствую заявление Генерального секретаря (НАТО)», - сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что такая позиция совпадает с настроениями абсолютного большинства украинцев.

«Я считаю, что это внесет покой и определенность в украинское общество», - добавил председатель ВР.

В.ЛИТВИН отметил, что в вопросе вступления Украины в НАТО речь должна идти не о форме, а о содержании этого процесса. «А содержание должно заключаться в том, что мы должны обеспечить безопасность государства, чтобы мы могли заглянуть за горизонт», - считает он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июля, генеральный секретарь Североатлантического альянса Яап де Хооп СХЕФФЕР заявил, что Украина и Грузия в настоящее время не готовы к вступлению в НАТО, и вряд ли данное положение изменится в обозримом будущем.

"Сегодня ни Украина, ни Грузия не готовы к этому", - заявил Я.СХЕФФЕР, отметив, что внутриполитическая ситуация в Украине "сложная, говоря дипломатическим языком", а в Грузии она "также непростая".