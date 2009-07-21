Тимошенко будет снимать руководство налоговой за долги предприятий

Кабинет министров Украины принял решение относительно мобилизации доходов бюджета во втором полугодии 2009 года.

Соответствующее постановление Кабмина №837 от 17 июля т.г. размещено на сайте правительства.

Согласно документу, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям поручено создать в недельный срок специальные комиссии по вопросам погашения налогового долга с применением практики заслушивания руководителей предприятий-должников, а также обеспечить проведение мониторинга погашения предприятиями, учреждениями и организациями налогового долга, о результатах которого ежемесячно информировать Кабинет министров.

Кроме того, Государственной налоговой администрации поручено в трехдневный срок провести инвентаризацию налогового долга, в частности, в разрезе территорий, больших предприятий-должников, периодов возникновения, динамики взыскания, степени безнадежности; обеспечить ежемесячное оглашение перечня субъектов хозяйствования, которые имеют налоговый долг по состоянию на конец последнего отчетного периода; довести до государственных налоговых администраций в АРК, областях, Киеве и Севастополе, государственных налоговых инспекций в районах, городах, районах в городах ежемесячный норматив сокращения налогового долга в размере не менее 10% от его общей суммы в зависимости от результатов инвентаризации и объемов налогового долга, который образовался по состоянию на 1 июля 2009 года.

В случае невыполнения данного норматива решено поднимать вопрос о несоответствии занимаемым должностям руководителей соответствующих органов налоговой службы; подать до 10 августа т.г. в Кабмин предложения об освобождении от должностей руководителей предприятий государственного сектора экономики, которые имеют по состоянию на 1 августа 2009 года налоговый долг; усилить работу по обеспечению поступления средств в бюджет, в частности, взиманию налогов, сборов (обязательных платежей) путем применения процедуры возобновления платежеспособности должника или признания его банкротом; для предотвращения нанесения убытков бюджету внедрить практику обращения в суд относительно признания недействительными договоров, заключенных субъектами хозяйствования, которые имеют налоговый долг; ежемесячно информировать Кабинет Министров Украины и Министерство финансов о выполнении данного норматива.