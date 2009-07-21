Тимошенко предложила Ющенко отменить тарифы Черновецкого

Правительство обратилось к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с предложением отменить распоряжения председателя Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

В управлении напомнили, что 17 июля правительство остановило действие распоряжений председателя Киевской городской госадминистрации от 29 апреля в 2009 г. №516 “Об установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу холодной и горячей воды для населения”, №518 “Об установлении и согласовании тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий”, №520 “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и утверждение тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для населения”, которые предусматривали существенное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для жителей столицы. В решении правительства отмечается, что эти распоряжения председателя КГГА изданы с нарушением Конституции и законов Украины.

Распоряжениями председателя КГГА от 29 апреля в 2009 г. № 516, 518 и 520 утверждены, в частности, тарифы на тепловую энергию, установлены тарифы на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу холодной и горячей воды, по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, по централизованному отоплению и снабжению горячей водой, что не согласуется с Законом Украины “О жилищно-коммунальных услугах”, согласно которым установление цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги отнесено к полномочиям органов местного самоуправления (пункт 2 статьи 7). К полномочиям Киевской городской госадминистрации отнесено только осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг и регулирования тарифов, контроля за соблюдением законодательства относительно защиты прав потребителей в сфере жилищно-коммунальных услуг (пункты 4 и 6 статьи 6). Следовательно, указанные распоряжения изданы с превышением полномочий председателя Киевской городской госадминистрации.

Кроме того, эти распоряжения председателя КГГА не учитывают базовые принципы реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунальных услуг, предусмотренные, в частности, статьями 2 и 30 Закона Украины “О жилищно-коммунальных услугах”, относительно регулирования цен/тарифов с учетом достигнутого уровня социально-экономического развития, природных особенностей соответствующего региона, технических возможностей, а также опережения роста доходов населения над ростом цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Также в них не учтены требования части второй статьи 5 Закона Украины “О ценах и ценообразовании”, согласно которой в случае возникновения задолженности по выплате заработной платы, стипендий, пенсий и других социальных выплат запрещается до погашения такой задолженности повышение цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги и услуги общественного транспорта, которые предоставляются гражданам Украины. По данным Госкомстата, в г. Киеве существует задолженность по выплате заработной платы. При этом реальные доходы населения в условиях финансового кризиса не увеличиваются, что не дает оснований для повышения цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Распоряжения от 29 апреля в 2009 г. № 516, 518 и 520 оформлены как распоряжение Киевской городской госадминистрации, что противоречит статье 6 Закона Украины “О местных государственных администрациях”, согласно которой актами местных государственных администраций являются, в частности, распоряжения председателя местной госадминистрации, сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата КМУ.

По его информации, правительство также обратилось к Президенту Украины с предложением отменить распоряжения председателя Киевской городской госадминистрации от 29 апреля в 2009 г. № 516, 518 и 520.

Как сообщал УНИАН, 17 июля председатель КГГА, мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что Кабинет министров Украины незаконно остановил действие распоряжений столичной городской государственной администрации о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Он утверждает, что тарифы в Киеве установлены в строгом соответствии с законодательством, “утверждены кабминовскими структурами (в частности, ценовой инспекцией), и их не может отменить ни один чиновник Украины, какую бы должность он не занимал”.