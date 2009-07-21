Киевляне попали в ДТП по дороге на Скадовск: есть погибший и раненые

В Херсонский области в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, двое детей и один взрослый травмированы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, 20 июля в 06.30 в Голопристанском районе, на 16-м км автодороги Цюрупинск - Голая Пристань - Скадовск водитель ВАЗ-2104, житель г. Киева, двигаясь в сторону г. Голая Пристань, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем DAF-45.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2104 погиб на месте, трое пассажиров, из них двое детей 5-ти и 6-ти лет, с тяжелыми телесными повреждениями доставлены в больницу.

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