Гарантии безопасности Украины остаются на бумаге?

В украинско-американских отношениях может идти речь только о развитии всестороннего сотрудничества.

Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Владимир Огрызко в эфире 5 канала, комментируя визит в Украину вице-президента США Джозефа Байдена.

"Это действительно один из самых влиятельных политиков в нынешней администрации США, которому полностью доверяет президент США, и он здесь для того, чтобы расставить все точки над "і", появившиеся в некоторых СМИ после визита Барака Обамы в Москву", - сказал он.

"Кое-кто из окружения российского премьера начал говорить о том, что, якобы, президент США согласился с тем, что Россия будет иметь некие особые интересы на постсоветском пространстве", - напомнил Огрызко.

Также он отметил, что "Украина и США должны сверить часы, и подумать совместно, каким образом найти ответ на те вызовы плану безопасности, с которыми сталкиваются все, и в том числе Украина".

"После того как в декабре месяце прекратит действие соглашение по сокращению наступательных вооружений, Украина останется наедине со своими проблемами безопасности", - отметил Огрызко.

"Хотя в свое время мы отдали ядерное оружие, нам, казалось бы, дали будапештские гарантии, но, на самом деле, они остаются больше на бумаге", - считает он.

Украинская правда