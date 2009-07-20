У Тимошенко жалеют, что олигархи не берут пример с Кабмина

Первый вице-премьер Александр Турчинов считает необходимым не прогнозировать ухудшение экономической ситуации, а противостоять ему.

Об этом он сказал в эфире 5 канала.

Первый вице-премьер подчеркнул, что, несмотря на "серьезное снижение объемов производства", правительство обеспечит своевременную выплату пенсий, зарплат и стипендий.

"Мы обеспечиваем уменьшение задолженности перед работниками на государственных предприятиях, в том числе зарплату шахтерам на государственных шахтах и т.д. Правительство при этом критикуют", - сказал Турчинов.

"В то же время, у нас большинство предприятий приватизировано, и, к сожалению, в этих сложных условиях владельцы предприятий, которых мы привыкли называть олигархами, не берут пример с правительства", - отметил он.

"Идет сокращение и рабочих мест, идет сокращение зарплаты, и здесь, безусловно, есть проблема. В то же время мы цивилизованная страна, и если бы стал вопрос национализации, нас бы никто не понял", - считает Турчинов.

"Хотя, там где собственники не смогли справиться с ситуацией, правительство вынуждено уже по их согласию принимать решение о вхождении государства в собственность. В частности, речь идет о банковском секторе", - сказал он.

Также Турчинов высказал пожелание, чтобы Нацбанк "занял конкретную, жесткую позицию и проводил свою политику", которая бы способствовала кредитованию реальной экономики.

"Мы хотели бы, безусловно, более тесно сотрудничать и помогать Нацбанку...Нацбанк не может в этих условиях замыкаться на собственных проблемах", - сказал он.

Украинская правда