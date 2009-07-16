В президиуме ВР Литвин, Лавринович и Томенко препираются

В президиуме Верховной Рады происходит спор между председателем ВР Владимиром ЛИТВИНЫМ, его первым заместителем Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ и заместителем Николаем ТОМЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, они препираются в отношении норм Регламента ВР.

В это время народные депутаты от БЮТ и Партии регионов остаются возле трибуны.

В президиуме находятся народные депутаты от БЮТ, которые не дают “регионалам” попасть туда.

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО и первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ вышли из зала заседаний для проведения консультаций.