В президиуме ВР Литвин, Лавринович и Томенко препираются
11:38, 16 июля 2009Политика
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В президиуме Верховной Рады происходит спор между председателем ВР Владимиром ЛИТВИНЫМ, его первым заместителем Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ и заместителем Николаем ТОМЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, они препираются в отношении норм Регламента ВР.
В это время народные депутаты от БЮТ и Партии регионов остаются возле трибуны.
В президиуме находятся народные депутаты от БЮТ, которые не дают “регионалам” попасть туда.
Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО и первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ вышли из зала заседаний для проведения консультаций.
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