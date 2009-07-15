За Лозинского обещают вознаграждение

Департамент уголовного розыска МВД совместно с Генеральной прокуратурой Украины объявил в розыск обвиняемого Виктора ЛОЗИНСКОГО, 06.04.1963 года рождения, уроженца Голованевского района Кировоградской области, жителя Киева.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.

Всем, кому известно местопребывание вышеупомянутого лица, предлагается сообщить по телефонам: (044) 254-78-14, 254-75-14, 256-10-63 или 102. Конфиденциальность и вознаграждение гарантированы.

Как сообщал УНИАН, экс-народный депутат В.ЛОЗИНСКИЙ проходит обвиняемым по делу о гибели жителя Кировоградской области Валерия Олийныка. СБУ объявила его в розыск 3 июля.

7 июля министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО не исключил, что В.ЛОЗИНСКИЙ может находиться на территории Украины в домовладении одного из народных депутатов, поскольку, по закону, их жилье, как и сами владельцы, является неприкосновенным для вмешательства правоохранительных органов.