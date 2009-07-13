Пресс-секретарь Литвина ответила пресс-секретарю Ющенко

Пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга ЧЕРНАЯ подчеркивает, что главный мотив обращения председателя парламента Владимира ЛИТВИНА с письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО – не «длительная парламентская блокада», а общегосударственный кризис в стране, который приобрел критически угрожающий характер и отражением которой является кризис парламентский.

Как сказано в переданном агентству УНИАН комментарии О.ЧЕРНОЙ, она считает некорректным и нелогичным ведение диалога между высшими должностными лицами государства через их пресс-службы и пресс-секретарей, “но если уже так сложилось, приходится приобщаться к этой печальной практике”.

Как заметила О.ЧЕРНАЯ, “ответ Президента Украины в пересказе его пресс-секретаря на призыв председателя Верховной Рады Украины о проведении специального заседания парламента с участием главы государства и премьер-министра Украины свидетельствует о том, что письма руководителя парламента Президент даже не читал. В противном случае он бы понял, что главный мотив обращения – не «длительная парламентская блокада», а общегосударственный кризис в стране, который приобрел критически угрожающий характер и отражением которой является кризис парламентский”.

“Можно сколько угодно подвергать сокрушительной критике правительство и обещать «принять решение относительно существования действующего парламента». Можно даже менять премьер-министров и издавать указы о досрочных выборах. Но при этом к лучшему ситуация в государстве почему-то не меняется”, - отметила пресс-секретарь председателя ВР.

Она также заметила, что “можно сколько угодно призывать общество и политиков к единству, пониманию и налаживанию конструктивного диалога. И не пользоваться хотя бы малейшим случаем, чтобы эти призывы были воплощены на практике”.

По убеждению пресс-секретаря председателя парламента, такое поведение является “красноречивым проявлением бездеятельности и беспомощности”. По словам О.ЧЕРНОЙ, это “поведение человека, который четыре с половиной года назад обязывался: «Всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии Украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире».

Как сообщал УНИАН, В.ЛИТВИН 10 июля направил письма Президенту В.ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и лидерам фракций с предложением провести специальное заседание парламента и дать оценку последним событиям в государстве.

Сегодня, 13 июля, пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА на брифинге для прессы сказала, что Президент В.ЮЩЕНКО не собирается идти на специальное заседание парламента и считает соответствующую инициативу председателя Верховной Рады В.ЛИТВИНА некорректной.

«Президент Украины считает некорректной и нелогичной инициативу Владимира ЛИТВИНА о проведении специального заседания парламента с участием Президента Украины», - сказала И.ВАННИКОВА, добавив, что Президент не намерен идти в заблокированный парламент и принимать участие в развертывании парламентского кризиса.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, В.ЮЩЕНКО неоднократно отмечал необходимость возобновления деятельности Верховной Рады, поэтому он призывает как Председателя парламента, так и народных депутатов не переводить на Президента ответственность за собственные бездеятельность и беспомощность.